Zé Vaqueiro atualiza quadro de saúde do filho internado na UTI com síndrome rara

Zé Vaqueiro atualizou o estado de saúde de seu filho Arthur neste sábado, 2, durante o Caldeirão com Mion. O bebê, fruto do relacionamento do cantor com Ingra Soares, nasceu com uma malformação congênita.

Arthur nasceu em julho do ano passado e foi diagnosticado com síndrome de Patau, decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13. Em entrevista a Marcos Mion, ele disse:

"O Arthur continua estável na UTI. Tudo que a gente vem vivendo, a gente vem aprendendo muito, principalmente com ele. Mas a médica optou por só dar alta [para ele] quando ela tiver a plena certeza que ele vai para casa bem, que a gente consiga ter bons momentos com ele em casa, e a gente não passe por situações delicadas onde a gente não possa ajudar".

"Quero que isso que está passando na minha vida não me pare. Eu sei o quanto está sendo especial o que a gente está passando, o quanto a gente tem aprendido e se apegado a Deus e Ele tem nos ensinado da melhor forma. Tudo é no tempo Dele e eu seria muito ingrato se hoje eu olhasse para o céu e dissesse: ‘por que comigo uma coisa assim?’", refletiu.

O artista e Ingra também são pais de Daniel Martim, 3 anos de idade. Ingra ainda é mãe de Nicolly, de 13, de um relacionamento anterior.