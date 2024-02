No 'BBB 24', Davi atende o Big Fone, fica imune e divide a casa em grupos

Davi foi quem atendeu o Big Fone por volta das 18h20 deste domingo, 4, no programa BBB 24. Ele estava deitado ao lado do telefone no momento e ouviu a seguinte mensagem: "Atenção, preste muita atenção: você está imune. Escolha agora nove pessoas para usar uma pulseira vermelha. Você só não pode escolher o Líder. Repetindo: você está imune. Vá até a despensa, pegue nove pulseiras e distribua para quem você quiser, menos o Líder."

Após ouvir o recado, ele comemorou, cantando a música Voando Pro Pará, de Joelma.

Na sequência, distribuiu as pulseiras, dividindo a casa em dois grupos, da seguinte forma:

Quem recebeu a pulseira de Davi

Bin Laden

Lucas

Juninho

Pitel

Rodriguinho

Marcus

Leidy

Giovanna

Yasmin

Grupo com o restante da casa

Davi

Alane

Beatriz

Deniziane

Isabelle

Matteus

Michel

Raquele

Wanessa

Além disso, ainda há a líder da semana, Fernanda.

Como será o paredão do 'BBB 24' após o Big Fone

Nesta semana, Tadeu Schmidt já tinha revelado que o telefone tocaria às 18h20 deste domingo. Além disso, o apresentador avisou que a casa seria dividida em dois grupos.

A divisão acontecerá para definir a formação do paredão quádruplo. Enquanto um grupo precisa votar, em consenso, em algum participante do outro grupo, em uma nova votação, posteriormente, os brothers precisarão votar entre si.

Mais cedo, a líder Fernanda já adiantou quem pretende indicar ao paredão desta semana. A sister contou aos seus aliados, Pitel e Rodriguinho, que Beatriz irá direto para a berlinda.