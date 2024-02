Juliette revela que começou a congelar óvulos: Quero ter liberdade

Juliette Freire revelou que iniciou o processo de congelamento de óvulos. A campeã do BBB 21 falou sobre o assunto em seu perfil nas redes sociais nesta sexta-feira, 2.

Nos stories do Instagram, a artista explicou que optou pelo procedimento devido à liberdade que ele proporciona. "Não sei se eu já comentei com vocês que eu vou começar o processo de congelamento de óvulos, porque a ‘gata’ já está com 34 [anos] e eu quero ter liberdade".

Ela detalhou para os seguidores como tem sido as etapas que atencedem o congelamento. "Eu comecei tomando vitaminas, depois eu vou fazer um exame", disse.

"Depois dos exames, se estiver tudo certinho, ela [a médica] começa a aplicar as injeções, para depois colher É muito bom o poder de escolha", comemorou.

Atualmente, Juliette está namorando Kaique Cerveny, estudante de nutrição. Ela anunciou o relacionamento nas redes sociais no fim do ano passado.