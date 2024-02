Anitta canta com Ana Castela em show e indica parceria: Trabalhando no nosso hit

Anitta recebeu Ana Castela durante apresentação do show Ensaios da Anitta neste sábado, 3, em Curitiba. As duas cantaram juntas a música Pipoco.

Em determinado momento, Anitta pediu que o público exaltasse a colega no palco, sugerindo que a dupla deve lançar uma música em parceria, apesar de não dar mais detalhes: "Tá trabalhando no nosso hit. Vai ser um sucesso. Eu tô muito feliz que você aceitou. Você é sucesso demais, merece tudo, energia mil".

Antes do início do show, as duas se encontraram nos bastidores. Ana Castela recebeu diversos elogios de Anitta por conta de sua beleza. Ana compartilhou o momento nos stories de seu Instagram e, em seguida, escreveu: "Tô feliz e nada estraga".