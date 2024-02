Whindersson Nunes revela que perdeu outro filho e quase morreu em 2023

Após dizer considerar o método de barriga solitária para gerar um filho brasileiro (ou colombiano) e realizar o sonho de ser pai, O comediante e influenciador Whindersson Nunes revelou ter perdido outro filho em 2023.

Nesta quinta-feira, ele especulou no X se a legislação brasileira permitia que apenas o pai, e não um casal ou só a mãe, poderia constituir a modalidade para uma gestação.

Em meio a uma torrente de postagens, em que respondeu a usuárias da rede social - que o questionavam por não considerar adoção e inferiam que ele não se interessa por um relacionamento, mas somente por mulheres que pudessem torná-lo pai -, Whindersson falou sobre o tema. "E o que [isso] tem a ver com a minha experiência de perder um filho e querer gerar da mesma forma?", perguntou a uma usuária da rede social que o recriminou por não adotar.

Mais tarde, ele fez outro post com acontecimentos que viveu em 2023 e foi quando revelou ter perdido outra criança. "Ano passado tive outro filho e perdi mais uma vez, quase morri de um choque anafilático numa sauna na Inglaterra, quebrei a mão em uma praia no Triângulo das Bermudas. Minha vida não é a novela que você quer que seja", escreveu, sem dar mais detalhes.

Ainda em viagem à Tailândia, onde foi flagrado com a atriz e empresária, Lorena Maria, ele disse querer dar uma vida melhor para um futuro filho. "11:30am aqui na Tailândia. Trabalhar muito para meu filho ser rico e a mãe dele também, independente dela ser minha esposa ou não", publicou.

Relembre

Em 2021, Whindersson mantinha um relacionamento com Maria Lina Deggan, que deu à luz João Miguel em 29 de maio daquele ano. O bebê nasceu prematuro, com 22 semanas. No entanto, não resistiu e morreu no dia seguinte.

O humorista sempre foi vocal sobre o trauma de perder o filho. Ainda à época, postou: "Saudade do meu filho. Dói demais não ter como fazer nada, nem sei se mais alguma coisa pode me ferir. E, quando você precisa que o tempo ande rápido, ele para", escreveu o influenciador no X.