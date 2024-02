Um ano depois da morte de Glória Maria, apresentadora ganha biografia ilustrada

Um ano depois da morte de Glória Maria, a jornalista ganhou uma homenagem especial para que as próximas gerações possam conhecer a sua carreira. A Editora Mostarda anunciou que pretende lançar uma biografia ilustrada, Glória Maria - Glória Maria Matta da Silva, com foco na trajetória da apresentadora, dedicada ao público infanto-juvenil.

O livro traz um panorama da carreira da jornalista, que inclui desde a época em que trabalhava como telefonista e estudava jornalismo até o período em que falou sobre o diagnóstico de câncer no pulmão. Ainda há destaque e ilustrações de algumas das principais reportagens de Glória, como a entrevista com Michael Jackson e quando teve a experiência de um voo com gravidade zero.

A biografia não descarta a luta da apresentadora contra o racismo e cita que Glória foi a primeira pessoa a usar a Lei Afonso Arinos no Brasil. Glória Maria - Glória Maria Matta da Silva faz parte da Coleção Black Power da editora, que retrata histórias de 30 grandes personalidades negras.

Escrito pelo jornalista Duílio Fabbri Júnior e ilustrado por Manoela Costa, o livro começará a ser vendido na segunda quinzena deste mês. A editora ainda não divulgou valores.

Glória Maria morreu no dia 2 de fevereiro de 2023. Ela iniciou o tratamento de um câncer no pulmão em 2019 e, à época da morte, realizava um tratamento para combater metástases cerebrais. Inegavelmente uma das jornalistas mais importantes do Brasil, a trajetória de Glória se confunde com a história da TV brasileira.