Márcia Fu se emociona ao encontrar Tetê Espíndola

Marcia Fu se encontrou com Tetê Espíndola, cantora de Escrito nas Estrelas, nesta sexta-feira, 2. A ex-participante de A Fazenda viralizou nas redes sociais ao cantar a música várias vezes durante o confinamento. Em dezembro do ano passado, a canção foi uma das três mais ouvidas no Spotify no Brasil.

O encontro das duas foi organizado pela Caras Brasil. As convidadas não sabiam que iriam se encontrar na entrevista. A cantora invadiu o estúdio onde a jogadora de vôlei estava enquanto ela cantava o sucesso.

"Eu não acredito, eu adoro você. Que linda. Olha sua música como está, Tetê! Estou toda arrepiada" disse Marcia, que chorou durante o encontro. "É caso do acaso mesmo", brincou a cantora, fazendo referência à música.

Quando a terceira colocada de A Fazenda estava confinada, Tetê declarou sua torcida a ela e agradeceu a repercussão que a canção atingiu. "Marcia, seu carinho pela minha música e pela minha voz só gerou muito amor nessa rede e veio para confirmar que esse clássico realmente estava escrito nas estrelas", disse em vídeo divulgado nas redes sociais.

Luana Prado regravou Escrito nas Estrelas. Em dezembro de 2023, Marcia Fu foi convidada pela cantora a se apresentar ao seu lado em um show.