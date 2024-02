Madonna beija cantora dominicana durante show em Nova York

Madonna, 65 anos, protagonizou um momento ousado com a rapper Tokischa, 27 anos, durante sua apresentação em Nova York, parte da Celebration Tour, no Madison Square Garden. Em uma publicação no Instagram na quarta-feira, 31, a cantora divulgou fotos do show, destacando a participação de Tokischa.

De acordo com o Daily Mail, durante o espetáculo, as duas artistas apresentaram uma performance intensa, culminando em um beijo. Madonna, conhecida por sucessos como Material Girl, apareceu no palco vestindo uma lingerie vermelha de cetim com detalhes em renda e uma venda nos olhos.

Tokischa, frequentemente comparada à Madonna na República Dominicana, juntou-se à cantora no palco para uma atuação conjunta. As imagens compartilhadas por Madonna mostram as duas dançando de maneira provocativa antes do beijo.

Este evento ecoa um momento anterior na carreira de Madonna, que incluiu um beijo famoso com Britney Spears e Christina Aguilera durante a performance no MTV Video Music Awards em 2003, um ato que na época gerou ampla discussão e cobertura da mídia.