Ana Hickmann acusa Alexandre Correa de submeter filho a 'vexame e constrangimento'

A apresentadora Ana Hickmann apresentou uma nova denúncia no Ministério Público contra o empresário Alexandre Correa e, desta vez, acusou o empresário de submeter o filho do ex-casal, Alezinho, de 9 anos, a "vexame e constrangimento". A informação foi confirmada pela assessoria de Ana ao Estadão nesta sexta-feira, 2.

O caso vem após um vídeo em que Alexandre questionava o filho sobre um suposto envolvimento da apresentadora com o também apresentador Edu Guedes, já negado por ela. Os dois foram vistos no mesmo resort no final do ano passado, mas a assessoria informou que o encontro foi "por acaso".

Em contato com a reportagem, o advogado do empresário, Enio Murad, defendeu que Alezinho e Alexandre possuem uma "ótima relação" e acusou Ana de querer "proibir o empresário de ver o filho". Leia mais abaixo.

Conforme a assessoria de Ana, Alexandre foi denunciado com base no art. 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). "Em razão dos fatos acontecidos no dia 11/11/2023, Alexandre Correa foi denunciado pelo Ministério Público pela prática do crime de lesão corporal leve, qualificada em razão de ter sido praticada contra mulher, no caso, a Ana Hickmann, bem como pelo crime do art. 232, do ECA, que prevê a conduta de quem submete criança a vexame ou a constrangimento. Nesse último caso, a vítima é seu filho", informou.

A defesa da apresentadora ainda reafirmou "com veemência todas as agressões físicas, emocionais e financeiras sofridas por ela". "Mais uma vez, o agressor quer manipular o trabalho da imprensa para tentar disseminar versões falsas e fantasiosas em busca de constranger e ameaçar a única vítima deste triste episódio, no caso, Ana Hickmann", prosseguiu.

Por fim, a equipe de Ana acusou o empresário de "mudar suas versões a todo momento". "Após se dizer arrependido das agressões cometidas contra a vítima, inclusive na imprensa, agora busca criar novos fatos para tumultuar as investigações", finalizou.

Outro lado

Em contato com o Estadão, o advogado de defesa de Alexandre, Enio Murad, alegou que "pai e filho têm ótima relação". Ele também acusou Ana de proibir o empresário de ver Alezinho. "A Ana não quer que o pai veja o filho desde o primeiro dia. Ela está lutando por isso e faz de tudo para que isso dê certo", disse.

"Estamos provando que o pai e o filho têm ótima relação e que a mãe, não se sabe por que, quer proibir o pai de ver o filho", prosseguiu. Alexandre chegou a pedir a prisão de Ana por alienação parental após a apresentadora não ter entregado o filho do casal ao empresário entre os dias 3 e 10 de janeiro para passar as férias com ele. No dia 9, ela entregou Alezinho ao ex-marido.

Ao Estadão, a equipe da artista deu seu lado da história. Segundo ela, os advogados de ambas partes teriam alterado as datas estabelecidas na decisão judicial para o período de 9 e 17 de janeiro. A equipe Hickmann afirmou à reportagem que essas férias estavam programadas antes da denúncia de alienação parental. Leia mais sobre.

Relembre o caso

O Estadão teve acesso ao boletim de ocorrência registrado por Ana Hickmann, no qual ela acusa o empresário de agressão física. Segundo seu relato, ela estaria na cozinha de sua casa com Alexandre, o filho e duas funcionárias. Ela teria dito algo ao filho que o marido não teria gostado e foi repreendida, com "ambos aumentando o tom de voz". A criança teria pedido que parassem de brigar e saído correndo assustada.

"O autor passou a pressionar a vítima contra a parede, bem como a ameaçá-la de agredi-la com uma cabeçada, ocasião em que ela conseguiu afastá-lo e, ao tentar pegar seu telefone celular, que estava em cima de uma mesa na área externa, o autor, repentinamente, fechou a porta de correr da cozinha, o que pressionou o braço esquerdo da vítima", diz o trecho seguinte do documento policial.

Ana, então, teria conseguido trancá-lo para fora de casa e fez a ligação para a Polícia Militar. Correa teria deixado o local pouco depois. Hickmann buscou atendimento médico no Hospital São Camilo, onde foi constatada uma contusão em seu cotovelo esquerdo. Ainda segundo o BO, ela teve o braço imobilizado com uma tipoia.

"A vítima tomou ciência das medidas protetivas conferidas pela Lei Maria da Penha, porém, neste momento, optou por não requerê-las", encerra o documento.

O que diz Alexandre?

Alexandre confessou as agressões, mas negou que tenha dado uma cabeçada na apresentadora, segundo o UOL. Ana voltou a falar sobre o caso, dizendo que os dois tinham um relacionamento tóxico durante uma entrevista ao Domingo Espetacular, da Record TV, no último domingo, 26.