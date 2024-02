Morre Hinton Battle, ator original de 'The Wiz: O Mágico de Oz - Um Musical Super Soul'

Hinton Battle, o renomado artista teatral e cantor, que ganhou fama por sua interpretação original do Espantalho em The Wiz: O Mágico de Oz - Um Musical Super Soul na Broadway, faleceu aos 67 anos após uma longa luta contra uma doença não divulgada. Sua morte ocorreu na terça-feira,30, no Cedars Sinai Medical Center, em Los Angeles, EUA, conforme confirmado por um representante ao The Hollywood Reporter. A família não planeja divulgar a causa da morte.

Battle fez sua estreia na Broadway em 1975 na produção original de The Wiz: O Mágico de Oz - Um Musical Super Soul - um papel posteriormente interpretado por Michael Jackson no filme de 1978. Sua carreira na Broadway foi marcada por três prêmios Tony, todos na categoria de ator em destaque em um musical, pelos trabalhos em Senhoritas de Fino Trato (1981), O Garoto Dança Bem (1984) e Miss Saigon (1991).

O artista também deixou sua marca no cinema, atuando como Wayne no filme musical Dreamgirls em 2006, ao lado de Jennifer Hudson e Beyonce. Sua atuação lhe rendeu indicações ao SAG (Screen Actors Guild) e ao Critics Choice por seu trabalho no elenco do filme.

No X, antigo Twitter, Jennifer Hudson, vencedora do Oscar, prestou uma homenagem a Battle e à falecida estrela da Broadway, Chita Rivera. Hudson escreveu: "perdemos duas lendas insubstituíveis da Broadway esta semana. Chita Rivera e Hinton Battle. Sempre serei grata por suas habilidades artísticas únicas, impacto e pela forma como nossas vidas se cruzaram. Descansem em paz, lendas".

Hinton Battle deixa duas irmãs, Eddie e Lettie Battle, além de sobrinhos, sobrinhas e primos. Ele nasceu em Neubrücke, Hoppstädten-Weiersbach, na Alemanha Ocidental, fazendo parte da comunidade militar do exército de Baumholder. Foi criado em Washington, D.C. e Nova York por sua mãe dona de casa e seu pai oficial do exército dos EUA.

Demonstrando talento para a dança desde os nove anos, ele estudou ballet por três anos na Jones-Haywood School of Ballet. Mais tarde, recebeu uma bolsa de estudos para a School of American Ballet, onde estudou sob a tutela de George Balanchine até os quinze anos.

Hinton Battle fez sua estreia em seu papel de destaque em The Wiz: O Mágico de Oz - Um Musical Super Soul em janeiro de 1975, no Majestic Theatre da Broadway. Além disso, ele estrelou em outros musicais da Broadway, como Dancin, Chicago (como Billy Flynn) e Ragtime (como Coalhouse Walker Jr.).

Seu papel em O Garoto Dança Bem também lhe rendeu o Prêmio NAACP e o Prêmio Fred Astaire. No mundo do cinema e da televisão, seus créditos incluem participações em Quantum Leap e Touched by an Angel. Ele fez uma participação especial como Sweet, o demônio do jazz, no episódio musical de Buffy The Vampire Slayer, no qual seu feitiço fazia os personagens cantarem seus maiores segredos e medos.

Além de sua notável carreira como ator, Battle destacou-se como coreógrafo, trabalhando em eventos como o Golden Globe Awards e em programas de televisão, como Dance in America, Fired Up, Sister, Sister, The Trouble with Normal e The Boys. Ele também atuou como coreógrafo associado nas 65ª e 66ª edições do Oscar, ao lado de Debbie Allen.

Em 2014, Battle estrelou a produção off-Broadway de Cindy: The Musical. Além disso, ele teve uma breve carreira musical, com a canção Think We’re Gonna Make It, que fez parte da trilha sonora do filme Playing for Keeps de 1986. Nesse mesmo ano, lançou seu álbum solo, intitulado Untapped.