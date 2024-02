'Cover oficial' de Marília Mendonça abandona título em meio a intrigas com família da cantora

A cantora Lorena Alexandre, que se descrevia como "cover oficial" de Marília Medonça, resolveu abandonar o título em meio a intrigas que teve com a família da cantora. O anúncio foi dado por meio de uma nota publicada no Instagram. Lorena detalhou ter recebido ataques e ameaças direcionados a ela e ao filho após a repercussão do caso.

O Estadão entrou em contato com Robson Cunha, advogado que responde pela família de Marília Mendonça, para um pronunciamento sobre o caso, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto.

"Sou Lorena Alexandre, cantora há 18 anos. Em respeito à memória, toda obra e o legado deixado por Marília Mendonça, que sempre foi declaradamente contra ódio espalhado na internet, agressores, pessoas focadas em intrigas e fofocas, estarei desvinculando o termo ‘cover oficial’ de minhas redes sociais e material de trabalho", iniciou a artista no comunicado.

O caso teve início após uma série de discussões entre os dois lados. João Gustavo, irmão de Marília, vinha realizando uma série de postagens no X, antigo Twitter, em que zombava do título de "cover oficial" usado por Lorena. Em uma delas, publicada na última segunda, 29, ele escreveu: "Só para finalizar, sou cover oficial do Caio Castro".

No dia 20, João expôs uma mensagem enviada por Lorena em que a cantora pedia para que ele interrompesse as postagens. "Se você quiser saber o porquê de ‘oficial’, me chama aqui. [...] Não fique passando vergonha na internet, porque, o que eu faço pela Marília, você não faz nem metade", havia escrito a artista em uma mensagem direta no Instagram.

No comunicado publicado na rede social, Lorena descreveu fazer cover da cantora desde 2019. Segundo ela, Marília chegava a curtir suas postagens e as duas tinham um encontro marcado para se conhecerem dias antes da morte da artista. A cantora foi vítima de um acidente aéreo em novembro de 2021.

"Oportunismo não é de minha índole", escreveu Lorena. "Para evitar mais desgastes, polêmicas, intrigas e coisas que acredito, de coração, que a Marília reprovaria, prefiro me posicionar de forma pacífica e divulgar minha decisão em respeito ao legado da Rainha da Sofrência", continuou.

A cantora relatou estar "com a consciência tranquila". "Sei que Marília, enquanto viva, me apoiou e mostrou ter conhecimento do meu trabalho e isso, para mim, basta", disse.

Na sequência, ela ainda se direcionou diretamente à família da artista. "Desejo que fiquem em paz e preservem a imagem e as obras da Marília. Os ataques e ironias feitas por parte dos mesmos mostram muito mais sobre quem são eles do que quem eu sou", prosseguiu.

"Sigo aprimorando, melhorando e trabalhando de forma digna, honesta e sincera, homenageando com respeito à história da fantástica Rainha Marília Mendonça, mas sempre buscando e conquistando o meu espaço", finalizou. Até o momento da publicação, Lorena descrevia seu trabalho como uma "homenagem à rainha da sofrência" na bio do Instagram.