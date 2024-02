Que horas começa a festa do BBB 24 com Gloria Groove e Xanddy nesta quarta?

As atrações da festa do BBB 24 (Globo) prometem agitar os participantes e o público na noite desta quarta-feira (31). Gloria Groove e Xanddy vão cantar seus sucessos no palco do reality.

As apresentações começam durante a edição ao vivo do programa, às 22h25, após a novela Renascer, e também podem ser vistas no canal pago Multishow, com início após a transmissão ao vivo na TV aberta, e também pelo streaming Globoplay.