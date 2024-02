Ator de 'Peaky Blinders' admite posse de crack e coloca em risco filme sobre a série

Além da droga, ele admitiu ao tribunal também estar com anfetaminas de classe B, diazepam e pregabalina, além de um cachimbo usado para fumar o crack - o que a defesa diz que ele não fez. Entretanto, posteriormente, um exame toxicológico identificou cocaína - e não crack - no sangue do ator, diz o jornal.

O flagrante ocorreu em 26 de dezembro de 2023, chamado de "Boxin Day" na Inglaterra. Paul foi multado em 1.345 libras esterlinas, o equivalente à cerca de R$ 8, 4 mil.

Segundo o periódico britânico, a polícia foi chamada ao bar após um cliente sentir cheiro de crack vindo de um banheiro desativado de onde Paul teria acabado de sair. O ator estava acompanhado de um homem jovem e um bebê de 17 meses.

À corte, a defensora de Paul, Moira Macfarlane, disse que o ator é reconhecido frequentemente e que "faz o melhor que pode para agradar aos fãs do programa, vestindo o personagem". Ela afirmou que foi isso que aconteceu naquela noite, que tentou se exibir para as pessoas e sugeriu que ele teria recebido as drogas dos fãs.

"Ele se viu em uma situação infeliz e deveria ter tido a força para dizer não", declarou Macfarlane.

Ainda segundo o Daily Mail, produtores investigavam a conduta do ator no set de filmagem após uma reclamação de um colega. Embora não se saiba o conteúdo da reclamação, pessoas próximas negaram comportamento inapropriado e afirmaram ao tabloide britânico The Sun que ele expressava confiança em ser inocentado.