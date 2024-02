Graciele Lacerda abre processo por danos morais contra nora de Zezé Di Camargo

O embate familiar entre a influenciadora Graciele Lacerda, noiva de Zezé Di Camargo, e a nora do cantor, Amabylle Eiroa, ainda não chegou ao fim. Desta vez, Graciele entrou com um processo contra Amabylle por dano moral e material.

Conforme apurado pelo Estadão, ela pede cerca de R$ 600 mil de indenização, alegando que as disputas públicas a prejudicaram financeiramente e a fizeram perder contratos e parcerias.

Procurados, os advogados de Graciele, Matheus Pupo e João Mazzieiro, confirmaram a abertura do processo, mas informaram que não podem se pronunciar sobre ele, uma vez que tramita em segredo de Justiça. A reportagem entrou com contato com Amabylle, mas não teve retorno até o momento. O espaço segue aberto.