'BBB 24': Fernanda e Alane trocam ofensas aos gritos e são separadas por brothers

Fernanda e Alane protagonizaram uma das maiores brigas do BBB 24 até o momento. Na tarde desta quarta-feira, 31, as sisters trocaram ofensas na academia, dedo na cara e precisaram ser separadas por outros colegas de confinamento.

Nesta segunda-feira, 29, durante o Sincerão, Alane disse que tinha perdoado Fernanda por ocultar o fato de ter votado nela. Então, a amiga de Pitel rebateu nesta quarta: "Quem pediu perdão para você?".

Surpresa, a sister respondeu que teve a intenção de "apaziguar as coisas e perdoar na minha cabeça (...) Se você não se arrepende de ter mentido, é um problema seu e do seu caráter". Foi, então, que as duas começaram a se alterar.

Alane alongou as pernas em meio a discussão, em um passo de balé que costuma fazer e Fernanda disse que o corpo da pipoca estava "meio molenguinho". "Tá precisando fazer exercício mais do que malhar a língua". Alane se ofendeu e repreendeu sua rival: "Você não tem o mínimo direito para julgar o corpo alheio, aqui dentro ou lá fora".

Aos gritos, ela seguiu: "Você me respeita, me respeita! Eu não vou falar do teu corpo, vou falar que tu é mentirosa porque tu é". "Tá gritando por quê? Quer chorar? Chora, bonequinha! Chora, bonequinha! Mostra seu desespero! Vai tomar no seu c*", respondeu Fernanda.

Enquanto alguns brothers tentavam acalmar Alane, Fernanda debochou de uma situação em que sua oponente pediu ajuda de outros colegas para desentupir o vaso sanitário da casa, dias atrás: "Vai entupir a privada".

"O Brasil tá vendo, gente mentirosa assim não se dá bem. O mau por si só se destrói. Eu não sou um personagem, sou elegante. Vai tomar no seu c*", continuou Alane, aos berros. "O seu que tá frouxo, vamos costurar essa remenda aí que perdeu as pregas naquele vaso", retrucou Fernanda.