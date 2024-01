Prêmio APCA elege 'Vai na Fé', Ludmilla, Vera Holtz e Joca Reiners Terron entre os melhores

A Associação Paulista de Críticos de Artes (APCA) fez uma assembleia-geral no Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo e elegeu os melhores de 2023 em diferentes áreas das artes. Com cerimônia marcada para 22 de abril, no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, as categorias da premiação englobam artes visuais, cinema, dança, literatura, música popular, rádio, teatro, televisão.

A jornalista Maria Fernanda Teixeira, presidente da APCA, pontuou que 2023 foi um ano de retomada do setor. "Vimos as atividades artísticas e culturais retornando paulatinamente à rotina. A APCA esteve e continua atenta às mais variadas expressões das artes, de forma a sempre valorizar os artistas e profissionais que trabalham pela cultura no Brasil", disse.

Veja a lista completa dos vencedores abaixo:

Cinema

- Melhor Filme: Retratos Fantasmas, de Kleber Mendonça Filho

- Melhor Direção: Paula Gaitán, por Luz nos Trópicos

- Melhor Roteiro: Noites Alienígenas, de Sergio de Carvalho, Camilo Cavalcanti e Rodolfo Minari

- Melhor Atriz: Vera Holtz, por Tia Virgínia

- Melhor Ator: Juan Paiva e Lucas Penteado, por Nosso Sonho

- Melhor Documentário: Incompatível com a Vida, de Elisa Capai

- Melhor Fotografia: Joana Pimenta, por Mato Seco em Chamas

Dança

- Espetáculo: Dança Pra Lua, Ivan Bernadelli, Cia. Jovem de Dança de Jundiaí.

- Coreografia/Criação: Vanessa Macedo, Concepção, coreografia e direção de Erga Omnes, Cia. Fragmento de Dança.

- Elenco: In SAIO Cia. de Arte, por MIÊDKA - Uma Metáfora do Encontro: Armando Aurich, Claudia Palma e Ana Mondini.

- Intérprete: Danielle Rodrigues, Laboratório Siameses, por Circo da Meia-Noite

- Prêmio Técnico: Alisson Amador e Lucas Brogiolo, Direção Musical de Fênix, Clarin Cia de Dança.

- Projeto/Programa/Difusão/Memória: Corpos Velhos - Pra que servem?, Portal MUD e Luis Arrieta.

- Prêmio Especial: Programação de Dança do Centro Cultural São Paulo, Curadoria de Mark Van Loo.

Literatura

- Romance: Onde Pastam os Minotauros, de Joca Reiners Terron (Todavia)

- Contos: Ninho, de Bethânia Pires Amaro (Record)

- Poesia: Veludo Rouco, de Bruna Beber (Companhia das Letras)

- Tradução: Guilherme da Silva Braga, por É a Ales, de Jon Fosse (Companhia das Letras)

- Ensaio: O Que é Meu, de José Henrique Bortoluci (Fósforo)

- Biografia: Baviera Tropical, de Betina Anton (Todavia)

- Infantil: Os Pombos, de Blandina Franco e José Carlos Lollo (Companhia das Letrinhas)

Música popular

- Grande prêmio da crítica: Jards Macalé

- Artista do ano: Ludmilla

- Disco do ano: Me Chama de Gato Que Eu Sou Sua, Ana Frango Elétrico

- Artista revelação: Mateus Fazeno Rock

- Show do ano: Luiza Lian - 7 Estrelas | quem arrancou o céu?

- Projeto especial: Projeto Relicário (Selo Sesc)

- Menção Honrosa: Titãs - Encontro

Rádio

- Melhor programação: Rádio Baruk FM, com Afrânio Wanderley

- Melhor programa de rádio/podcast: CBN Noite Total, com Tânia Morales (CBN)

- Melhor Produção: Guilherme Cimatti, Rádio Bandeirantes

- Melhor sonoplastia: Podcast "Imagina Só - Histórias para crianças"

- Melhor profissional de rádio: Walkíria Brit, Alpha By Night (Alpha FM)

- Programação musical/cultural: Diversas, com Fabiana Ferraz (Cultura Brasil)

- Cobertura cultural: Festival The Town, pela Mix FM

Teatro

- Dramaturgia: Alan Mendonça, Cleydson Catarina, Naruna Costa e Uberê Guelè (Boi Mansinho e a Santa Cruz do Deserto)

- Direção: Ione de Medeiros (Vestido de Noiva)

- Ator: Marco Antônio Pâmio (A Herança 1 e 2)

- Atriz: Grace Gianoukas (Nasci Pra Ser Dercy)

- Espetáculo: A Aforista

- Prêmio especial: Companhia Antropofágica pelos 20 anos celebrados na Ocupação do TUSP

- Grande prêmio da crítica: Clara Carvalho por sua atuação como atriz, tradutora e diretora em 2023

Teatro infanto-juvenil

- Melhor espetáculo: A Grande Questão, da Cia. de Feitos

- Melhor direção: Marcelo Várzea e Erica Rodrigues, por Valentim Valentinho

- Melhor Dramaturgia: Sara Antunes, por Voz de Vó

- Melhor Adaptação: Bruno Gavranic e Grupo 59 de Teatro, por Um Dia, Um Rio

- Melhor elenco: Antonia Pethit, Alexia Twister e Athena Leto, por Alice no Pequeno Grande Quarto das Maravilhas

- Intérprete Revelação: Bibi Valverde, por Kafka e a Boneca

- Melhor desenho de luz: Matheus Brant, por Zebra sem nome

Televisão

- Novela: Vai na Fé (TV Globo)

- Ator: Milhem Cortaz/Os Outros (Globoplay)

- Atriz: Sophie Charlotte/Todas as Flores (Globoplay)

- Série Ficção: Os Outros (Globoplay)

- Série Documental/Documentário: Vale o Escrito (Globoplay)

- Revelação: Alice Carvalho/Cangaço Novo (Prime Video/02)

- Variedades: Avisa Lá Que Eu Vou/GNT

Artes visuais

- Arte Contemporânea: Thiago Honório - /Orações - Galeria Luisa Strina

- Arte: Uma Memória: A Coleção Imaginária de Paulo Kruczynski -Instituto Tomie Ohtake

- Contribuição à Arte Brasileira do Século XX: Ricardo e Ralph Camargo

- Exposição Internacional: Marc Chagall - Um sonho de amor - CCBB

- Exposição Nacional: Murilo Mendes Poeta Crítico: O Infinito Intimo - MAM

- Fotografia: Flieg - Tudo que é sólido - IMS

- Projeto Expográfico: Haron Cohen - Fé, Engenho e Arte: Os 3 Franciscos - Museu de Arte Sacra.