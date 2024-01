Jandira Martini: Relembre os principais trabalhos da atriz que morreu aos 78 anos

Atriz, autora e diretora, a rainha da comédia Jandira Martini morreu aos 78 anos desta terça-feira, 30, em decorrência de complicações do tratamento de um câncer. Estrelou papéis de destaque em O Clone, Caminho das Índias, Salve Jorge e Os Maias, novelas da Globo, além de escrever sucessos como O Candidato e Os Reis do Improviso.

Formada pela Universidade Católica de Santos (UniSantos) no Curso de Letras e pela Escola de Arte Dramática (EAD-USP), Jandira nasceu em Santos-SP e foi amiga pessoal de Marcos Caruso, com quem escreveu obras para teatro e televisão, além de atuar em conjunto em Éramos Reis, do SBT, formando o casal Dona Genu e Seu Virgulino.

Carreira

Jandira começou no teatro com a peça Joana d’Arc Entre as Chamas, de 1967, mas a primeira aparição nas telas foi somente em 1983, com Braço de Ferro, da Band, indo para a Rede Globo em seguida com Roda de Fogo, de 1986. No ano seguinte, participou da comédia Sassaricando, como Teodora Abdalla, também da Globo e foi retornar à emissora somente em Os Maias, como Eugênia Silveira.

No meio tempo, emplacou Ana Raio e Zé Trovão, da Tv Manchete - como participação especial e coordenação de roteiro - além de Éramos Seis, do SBT. Estreou também Olga, Chorar de Rir e 10 Horas Para o Natal nos cinemas.

No teatro, participou da peça memorável A Longa Noite de Cristal, de Oduvaldo Vianna Filho e O Interrogatório, de Peter Weiss.

Relembre os principais trabalhos de Jandira:

Salomé de Sousa Sampaio (Morde e Assopra)

Puja Hitid (Caminho das Índias)

Zoraide El Adib (O Clone)

Fharid Khalid (Salve Jorge)