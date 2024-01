Gil do Vigor revela como é a sessão de terapia com a psicóloga do BBB

Gil Do Vigor usou seu Instagram para falar sobre as teorias de que a psicóloga do Big Brother Brasil 24 seria alguém da produção do programa. O economista relembrou as sessões que passou durante o seu confinamento, em 2021.

O ex-BBB revelou que a profissional da saúde não fala sobre nada a respeito do programa. "Ela só pergunta: ‘O que você acha?’ E ela vai falando: ‘O que mais?’ A gente fica falando, falando e ela não fala nada’, esclareceu.

A existência de um psicólogo para os confinados virou assunto nas redes sociais nesta segunda-feira, 29, após Wanessa Canmargo, participante do BBB 24, dar uma bolsa de estudos a Davi em uma dinâmica do programa. A ação aconteceu após a cantora se consultar com a profissional de saúde. O baiano já havia revelado aos brothers que seu sonho é se tornar médico.

Nos últimos dias, Wanessa criticou o brother e votou nele no último paredão. Internautas estranharam a atitude da sister e comentaram sobre a ação nas redes sociais.

Uma das teorias do público é que a psicóloga do BBB 24 seja na verdade, Boninho, diretor do reality. De acordo com aqueles que comentam o assunto, a conversa ocorre com os participantes do camarote, para que eles não sejam ‘cancelados’ no final do reality.

Gil ainda comentou que acredita que a psicóloga desta edição seja a mesma do BBB 21. Ele dá risada da situação e esclarece: "Não tem dicas, gente. Vocês criam umas teorias da conspiração muito engraçadas. A psicóloga não dá dicas. Acho que a pessoa para, se atenta, né?", finaliza.