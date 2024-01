Fernanda Paes Leme desabafa sobre críticas ao corpo durante gravidez: Assustada

Fernanda Paes Leme recebeu críticas sobre seu corpo durante a gravidez. A apresentadora do programa Na Piscina Com Fe Paes Leme, da GNT, leu comentários negativos em uma publicação do canal após entrevistar Thaila Ayala. Veja acima.

O GNT postou um trecho do programa, no qual Fê Paes Leme e Thaila conversavam sobre relacionamentos, mas muita gente destacou a aparência da apresentadora.

"Meu Deus, como envelheceu", disse uma pessoa. "A Fernanda sem maquiagem é muito diferente e aparenta mais idade", falou outra. "Meu Deus, você está acabada", comentou uma terceira.

À espera da primeira filha com o noivo Victor Sampaio, Fê Paes Leme desabafou sobre as críticas. "É muito doido, né? Isso é um programa de papo, você fala coisas sérias, coisas leves, coisas divertidas, coisas nada a ver, você aprofunda, a gente fala muito de maternidade. E um dos recortes é essa historinha divertida, e tem muitas críticas, principalmente de mulheres. Muita gente criticando o meu corpo", começou a apresentadora nos stories do Instagram.

"E outras vêm falar ‘ela está grávida’, justificando, sei lá, que estou mais inchada ou acima do meu peso. Enfim, eu fiquei bem assustada", completou ela. "Mesmo estando acima do peso, eu continuo bem padrão. Fiquei imaginando quantas pessoas sofrem essa pressão estética. Essas pessoas falando sobre os nossos corpos, nossas relações... É muito doido, muito doido".

Na entrevista com Thaila Ayala, inclusive, as duas conversaram sobre padrão de beleza. A atriz contou que já chegou a tomar bomba por não aceitar sua magreza. "Eu já fiz um monte de coisa no meu corpo de ferrar com a minha saúde. Já tomei bomba, já tomei hormônio, eu já fiz um monte de cagada para fugir do meu biotipo porque eu não me achava bonita", disse Thaila.