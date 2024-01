'Fui preso, cancelado': Dado Dolabella faz música para Wanessa Camargo, do 'BBB 24'; veja

Os seguidores criticaram a publicação e a música de Dado nos comentários. "Gente, que mico", disse uma pessoa. "Saudades eu tenho de 2 min atrás quando eu não tinha ouvido isso", falou outra. "Fica tranquilo no primeiro paredão ela volta pra você. Sua saudade vai passar", comentou uma terceira.

O pronunciamento vem depois de Wanessa ser criticada pela forma como trata o participante Davi na casa. Parte do público acusa a cantora de praticar um suposto racismo por excluir o motorista de aplicativo e querer tirá-lo do quarto onde ela dorme.

Entenda a polêmica envolvendo Wanessa no BBB 24

Wanessa Camargo e Yasmin Brunet têm criticado constantemente Davi, colega de confinamento do BBB 24. Na última quinta, 25, após a prova do líder, em que MC Bin Laden se consagrou campeão, as duas conversaram sobre a possibilidade de tirar o motorista de aplicativo do quarto onde dormem.