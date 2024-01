BBB 24: 'Se todo mundo excluir, o cara fica louco', diz Bin Laden sobre Davi

MC Bin Laden comentou sobre a relação do restante da casa com Davi na noite deste domingo, 28, no BBB 24. Em conversa com Rodriguinho, ele comentou sobre a polêmica envolvendo o colega recentemente.

"Descobri que o Davi falou mal, votou em mim, talvez poderia me pôr no Paredão. Só que eu não consigo. Eu sou uma pessoa aqui dentro que, se a pessoa não quiser falar comigo, ok. Agora, excluir? Eu já não me sinto confortável de excluir a pessoa", disse, em trecho divulgado no site do BBB 24.

"Imagina: ele tem oito votos. Se todo mundo pega para excluir o cara, o cara fica louco. Ninguém dá oportunidade de fala, ninguém dá oportunidade de consertar o erro, de se reposicionar", continuou.

Em outro momento, Bin Laden voltou ao tema: "todo mundo falha, ninguém é perfeito. Ficar excluindo os outros dentro de uma casa [em que] já está todo mundo isolado. Todo mundo mirando a pessoa, a pessoa sabe, e vai passar por outro Paredão. A pessoa ocasionou isso, ok. Agora, excluir? Desculpa, gente..."