Festa do BBB deu samba, com direito a primeiro beijo e Davi falando em ir ao paredão

A Festa do Big Brother Brasil na noite deste sábado, 27, teve festa com primeiro beijo de Deniziane e Matteus, Davi pensando em pedir para o líder colocá-lo no paredão e muitas estratégias de jogo - tudo isso embalado pelo samba de Zeca Pagodinho e Pretinho da Serrinha. Confira o resumo:

Rodriguinho até dançou (de novo)

Depois de se animar com o Jota, o ex-Travessos provou que gosta de um bom samba e até puxou a Fernanda para dançar. Quem te viu, quem te vê!

Teve beijo

Finalmente veio aí o primeiro beijo entre Deniziane e Matteus. Os confinados, é claro, correram para ver o momento mas logo se entediaram: "Agora também não para mais", soltou Alane enquanto o casal não se desgrudava.

Beijos, beijos, jogo à parte

Pouco depois, o casal decidiu conversar sobre o jogo. Matteus disse que Deniziane era seu "top 2? e a sister devolveu: "Você não está no meu pódio".

Davi pensa em pedir para ir ao Paredão para salvar aliada

Davi contou para Raquele que pensou em pedir para o líder Bin colocá-lo no paredão para salvar Isabelle, que ele pensa estar na mira também. A sister logo aconselhou: "não faça isso".

Depois, Raquele contou para Isabelle o plano de Davi. Os três conversaram e Isabelle reforçou para o brother não seguir com a ideia.

Enquanto isso, Davi é opção de voto para Alane e Deniziane. A mineira chegou a mencionar que acredita que o motorista de aplicativo seja "manipulador".