'É minha filha, respeitem isso', pede Zezé Di Camargo após defender Wanessa no 'BBB 24'

Zezé Di Camargo falou sobre a participação de sua filha, Wanessa, no BBB 24, em vídeo publicado na noite deste sábado, 27, no Instagram. Ele voltou a defendê-la de acusações de racismo (clique aqui para entender) e justificou seu posicionamento para os fãs.

"[Estava] aqui acompanhando essa coisa da minha filha no Big Brother... Sei que muitos de vocês não concordam com aquilo que a gente fala, posta... só queria dizer para vocês: é minha filha. E por filho a gente dá a vida, independente de qualquer circunstância. Só respeitem isso, tá bom? Um beijo para todos".

"O importante é ter fé, acreditar, ser honesto e ser sincero. Ser feliz, é isso que a gente busca, e temos que buscar sempre. Um beijo para todos", concluiu.

Na última sexta, 26, Zezé havia publicado trecho de um vídeo de Wanessa na casa, e lamentou que "infelizmente, Wanessa já entrou no jogo com o pré-julgamento [por parte do público], isso está claro".

"Jamais passaria pano para quem quer que fosse se eu não tivesse certeza da integridade da pessoa. Não é por ser minha filha. Analisem com imparcialidade todas as falas dela dentro da casa".

O cantor ainda aproveitou para anunciar que parte dos shows que faria nos Estados Unidos tiveram que ser suspensos por conta de problemas de sua equipe para conseguir vistos de trabalho para o país.

Entenda a polêmica envolvendo Wanessa no BBB 24

Wanessa Camargo e Yasmin Brunet têm criticado constantemente Davi, colega de confinamento do Big Brother Brasil 24. Na última quinta, 25, após a prova do líder, em que MC Bin Laden se consagrou campeão, as duas conversaram sobre a possibilidade de tirar o brother do quarto onde as duas dormem.

Por conta de alguns comentários e atitudes, usuário de redes sociais, incluindo Gleici Damasceno, vencedora do BBB 18, apontaram para um suposto comportamento racista por parte de Wanessa e Yasmin (clique aqui para entender).

O perfil de Wanessa fez uma postagem para comentar o caso: "Precisamos nos atentar para a facilidade com que o desconforto de uma mulher é diminuído sem minimamente considerar o contexto de vida dela (...) Não tornemos vilã quem apenas está pontuando percepções individuais e coletivas".

A equipe de Yasmin Brunet alegou que a sister estaria sofrendo "difamação". "Deixa de ser um jogo limpo e saudável quando há a tentativa de transformar conflitos derivados da convivência em narrativas voltadas a pautas sociais", diz um trecho da nota. Veja o pronunciamento completo: