Davi, Isabelle e Alane brigam sobre imunidade no BBB; como a confusão se desdobrou

Uma proposta de estratégia de jogo levou a uma grande confusão no Big Brother Brasil, envolvendo até aliados no reality. Tudo começou na sexta, 26, antes da Prova do Anjo, que valeria a imunidade. Davi chamou Alane para propor uma estratégia: se ela vencesse o jogo, daria imunidade para Davi, e vice-versa. Alane, porém, respondeu que tinha outras prioridades no jogo.

A estratégia logo se espalhou e não repercutiu bem na casa, especialmente para Isabelle, que ficou sabendo da conversa através de Marcus. A sister, que se sentia aliada do motorista de aplicativo, se viu preterida na jogada.

Na cozinha, Marcus, Alane, Davi e Isabelle conversaram, e Davi explicou que não via Isabelle ameaçada de ir ao paredão. Davi disse ter comentado com Isabelle sobre tentar se unir a Alane, mas a amazonense respondeu que não se lembrava.

Na Web, as reações ficaram divididas entre quem entendeu a estratégia de Davi e entre quem viu a proposta como uma jogada falha do brother.

Por fim, Fernanda venceu a prova e ganhou a imunidade. Mas a confusão já estava feita, e reverberou até a festa de sábado, 27. Luigi e Michel chegaram a reprovar as atitudes de Davi para Isabelle, e Michel disse pensar que ele pode ser manipulador. Em conversa com Michel, a sister defendeu o amigo: "Não consigo ver maldade nele".

Ela chega a repetir o discurso para Luigi: "Ele é meu amigo. Não vejo essa maldade".

Alane chegou a dizer para Deniziane que pensa que, se Davi for ao paredão, "talvez saia". Ela ainda disse que Davi tenta ser manipulador, mas não consegue.

Na manhã deste domingo, a conversa seguiu repercutindo na casa. Marcus contou para Leidy sobre a estratégia de Davi e disse: "É o jogo dele, mas não acho legal".

Neste domingo, 28, tem formação de paredão no BBB, com direito a prova bate-e-volta. A ver quais serão os próximos acontecimentos da casa.