BBB 24: Entenda como será a formação do paredão neste domingo no reality

A noite deste domingo, 28, no Big Brother Brasil 24 vai contar com mais uma formação do paredão, desta vez com quatro participantes. A dinâmica vai se diferenciar das anteriores, já que, além de já contar com brothers indicados pelo Big Fone, também vai incluir a estreia da Prova Bate e Volta.

Fernanda, o Anjo, está imune e imuniza um dos colegas. Logo em seguida, haverá a indicação do líder da semana, MC Bin Laden. O cantor precisará escolher entre Rodriguinho, Wanessa, Isabelle e Davi, pré-indicados durante o Na Mira do Líder, para disputar a berlinda.

Juninho, Pitel e Luigi já estão emparedados após Marcus ter atendido o Big Fone e ganhado também a imunidade. A casa realiza a votação no confessionário - com o mais votado indo direto para o paredão - e os três já indicados precisarão, ainda, puxar mais um participante.

Cinco brothers vão disputar a Prova Bate e Volta - apenas o indicado pelo líder não terá a possibilidade de se salvar da berlinda. No final, o desafio terá dois vencedores e a formação de um paredão quádruplo.

O apresentador Tadeu Schmidt também já anunciou que será a última vez que o público votará em quem deseja que permaneça no programa. "Depois disso, é voto para eliminar", declarou. A eliminação ocorre na próxima terça, 30. Entenda como funciona a votação da edição.