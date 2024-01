Três drinques de lata para saborear no Carnaval

O Carnaval está chegando e nada melhor do que um belo drinque para te acompanhar na folia. Se sua bebida preferida é a famosa gin tônica, então a gente sugere uma forma mais fácil de saborear sua "GT": em lata.

Em fevereiro de 2020, Paladar elegeu as melhores marcas de gin tônica pronta com um júri composto por bartenders, jornalistas e fãs da bebida. Confira o Top3 do teste de Paladar:

1.Tanqueray: bem parecida com uma gin tônica "de verdade", os especialistas elegeram a gin tônica pronta da Tanqueray como a melhor do teste. Com 6,5% de teor alcoólico, é refrescante, com ótima carbonatação, leve amargor agradável - típico do drinque - e não apresenta sabor artificial.

2.Easy Booze: também com amargor agradável, tem bastante personalidade, por seu toque levemente adocicado e sabor floral e de anis digno de destaque. Seu teor alcoólico é de 8%.

3.Skol Beats GT: com 7.9% de álcool, assemelha-se mais a um "refrigerante bem docinho" do que ao drinque original. O cheiro lembra tutti-frutti e vem acompanhado de aromas botânicos acentuados.