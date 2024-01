Festival de Verão de Salvador começa sábado; Confira as atrações e saiba como assistir ao vivo

O Festival de Verão de Salvador começa neste sábado, 27, no Parque de Exposições de Salvador. Durante dois dias, sábado e domingo, 28, cerca de 40 atrações se apresentarão nos dois palcos, Cais e Ponte, os principais da atração. Essa será a 25ª edição do evento que é um dos mais importantes da Bahia.

No primeiro dia, a programação tem o rapper americano CeeLo Green e a cantora baiana Ivete Sangalo - os dois fazem shows sozinhos, sendo que Ivete promete um show exclusivo para o festival.

Ainda no sábado, sobem ao palco, no formato 'convida', desenhado pelo diretor artístico do festival, Zé Ricardo, Iza convida Liniker, Baco Exu do Blues convida Psirico, Bell Marques convida Claudia Leitte, Carlinhos Brown & Baiana System e MC Cabelinho convida TZ da Coronel.

No domingo, Leo Santana convida Luísa Sonza, Lulu Santos convida Gabriel o Pensador, Seu Jorge convida Mano Brown, Thiaguinho convida Maria Rita, Daniela Mercury convida Ilê Aiyê e Margareth Menezes, Gloria Groove convida Péricles e Teto convida Matuê. A banda baiana Àttoxxa apresenta show sem convidados.

Também no domingo, um momento bastante esperado: o cantor e compositor Caetano Veloso apresentará pela primeira vez na Bahia o show comemorativo de 50 anos do álbum Transa. Até agora, Caetano só havia apresentado esse show no Rio de Janeiro e em São Paulo. O baiano, inclusive, havia anunciado férias radicais até março, mas disse que não resistiu ao convite do festival.

Além das apresentações, há a expectativa de que a música do carnaval de 2024 se consagre no Festival de Verão. Por lá, estarão duas fortes concorrentes: Macetando, com Ivete Sangalo, e Cama Repetida, com Leo Santana.

Também é esperado que as músicas mais tocadas do momento apareçam nas apresentações dos artistas, como Pocpoc, de Pedro Sampaio, e Escrito nas Estrelas, sucesso de Tetê Espíndola que voltou a ser hit depois de mais de 30 anos.

Os shows do Festival de Verão de Salvador serão transmitidos ao vivo e simultaneamente pelo Multishow e pelo Globoplay, com sinal aberto para não-assinantes (sábado a partir das 17h15 e domingo a partir das 15h15). Já a TV Globo exibe os melhores momentos de cada dia. No sábado, o resumo vai ao ar após o Altas Horas e, no domingo, depois do Big Brohter Brasil.

Confira a programação completa:

Sábado - (27/01)

CeeLo Green

Iza convida Liniker

Baco Exu do Blues convida Psirico

Bell Marques convida Claudia Leitte

Ivete Sangalo em show único para o FV

Carlinhos Brown & Baiana System

MC Cabelinho convida TZ da Coronel

Domingo - (28/01)

Leo Santana convida Luísa Sonza

Lulu Santos convida Gabriel o Pensador

Seu Jorge convida Mano Brown

Thiaguinho convida Maria Rita

Daniela Mercury convida Ilê Aiyê e Margareth Menezes

Gloria Groove convida Péricles

Àttooxxá

Teto convida Matuê

Serviço: Festival de Verão de Salvador

Dias 27 e 28 de Janeiro

Parque de Exposições - Salvador/ BA

Ingressos: R$ 150/R$ 1.620