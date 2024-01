BBB 24: equipe de Yasmin Brunet notifica ex-BBB Gleici Damasceno por calúnia

A influenciadora Gleici Damasceno, campeã do BBB 18, foi notificada extrajudicialmente pela equipe de Yasmin Brunet sob a acusação de "calúnia" nesta sexta-feira, 26. O caso aconteceu após um tuíte publicado por Gleici ser associado a uma acusação de racismo contra a modelo. A informação foi confirmada pelo Estadão neste sábado, 27.

Gleici realizou a postagem após uma onda de críticas a Yasmin e Wanessa Camargo por atitudes contra Davi, também participante do BBB 24. "Essas meninas estão sendo é (sic) racistas. Pronto, falei", escreveu a influenciadora, sem citar nomes.

O Estadão entrou em contato com a equipe de Gleici para um pronunciamento sobre o caso, mas não obteve retorno até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.

Segundo o documento, obtido pela reportagem, a postagem teria "incitado ódio nas redes sociais". "Acusar a notificante de racismo sem provas substanciais pode resultar em sérias consequências para todas as partes envolvidas. É fundamental compreender que a acusação de racismo é um assunto sério, que deve ser tratado inclusive com o devido respeito aos trâmites legais estabelecidos", diz um trecho.

A equipe da modelo ainda pede que a campeã do BBB 18 "se abstenha a realizar qualquer publicação e/ou declaração que acuse falsamente a notificante do crime de racismo e/ou injúria racial". Além disso, os procuradores exigem que Gleici "publique uma breve retratação na rede social X, esclarecendo que sua intenção não foi acusar a notificante Yasmin Brunet de ser racista".

Entenda o caso

Wanessa Camargo e Yasmin Brunet têm criticado constantemente Davi, colega de confinamento do Big Brother Brasil 24. Na última quinta, 25, após a Prova do Líder, em que MC Bin Laden se consagrou campeão, as duas conversaram sobre a possibilidade de tirar o brother do quarto onde as duas dormem.

As participantes ainda tentaram conversar com os outros confinados do reality sobre o plano delas, mas foram impedidas por Marcus Vinicius. "Ele é tão participante quanto todo mundo", defendeu o brother.

As duas também já comentaram sobre a energia de Davi, dizendo que o participante se esconde atrás de algumas mulheres para ficar em um jogo "confortável". Com as falas recorrentes das sisters sobre o motorista de aplicativo, internautas começaram a debater a possibilidade de racismo por parte das participantes com o baiano.

A equipe de Yasmin Brunet alegou que a sister estaria sofrendo "difamação". "Deixa de ser um jogo limpo e saudável quando há a tentativa de transformar conflitos derivados da convivência em narrativas voltadas a pautas sociais", diz um trecho da nota. Veja o pronunciamento completo clicando aqui .