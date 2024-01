'BBB 24': Fernanda ganha Prova do Anjo, fica imune e coloca Pitel e Rodriguinho no Monstro

Fernanda, do BBB 24, venceu a Prova do Anjo e ganhou a imunidade da semana nesta sexta-feira, 26. Ela também ganhou R$ 10 mil. No próximo paredão, cuja formação ocorre no domingo, 28, o Anjo também pode imunizar um participante.

A prova, que exigia sorte, contou apenas com a participação de Pitel, Wanessa, Luigi, Raquelle, Matteus e Fernanda. Os brothers precisavam rolar uma roleta para definir, em três rodadas, os finalistas.

Fernanda, Wanessa e Luigi disputaram a última etapa e precisaram escolher os cofres para descobrir quem seria o vitorioso. A confeiteira levou a melhor e ficou imune do próximo paredão.

Quem são os Monstros da semana?

Fernanda precisou escolher os Monstros da semana após ganhar a prova. Ela colocou seus aliados no jogo, Giovanna Pitel e Rodriguinho, no Castigo. Pitel vestiu uma fantasia de dragão; enquanto o cantor ficou com a do cavaleiro. Eles precisam ir para a área externa da casa quando uma música tocar.

A confeiteira justificou a decisão de colocar os amigos como os Monstros. "A gente já combinou entre a gente, por mim já tá resolvido entre a gente. Vamos dar o Monstro para a gente, pra gente aparecer", disse.