'Sincerão' gera madrugada de ameaça, gritaria e atritos entre os brothers no BBB 24

O clima de confusão do Sincerão começou na noite desta segunda-feira, 22, e se estendeu até a madrugada do Big Brother Brasil 24. Prestes a encararem a eliminação de um paredão quíntuplo nesta terça-feira, 23, os brothers resolveram "lavar roupa suja" durante a noite.

No quarto do líder, Rodriguinho chegou a ameaçar agredir Davi. O motorista de aplicativo protagonizou atritos com Vinicius na madrugada, mas resolveu pedir desculpas a ele e outros brothers mais tarde. Wanessa ainda declarou que sente "medo" do colega.

Veja o resumo da madrugada do BBB 24

Sincerão

O Sincerão rendeu atritos entre os brothers. Nesta segunda, o líder Rodriguinho, além dos cinco emparedados - Alane, Luigi, Marcus Vinicius, Pitel e Vinicius - participaram da dinâmica. Os momentos mais marcantes foram as brigas entre Alane e Rodriguinho, Marcus Vinicius e Vinicius e Yasmin e Davi. Além de responderem à pergunta sobre quem merece estar no paredão, os participantes tiveram de escolher os colegas que não consideram confiáveis e que julgam como inúteis e "ensaboados".

Ameaça de agressão

No quarto do líder, Rodriguinho começou a falar sobre Davi e chegou a ameaçar bater no brother diversas vezes. "Se ele viesse falar comigo, eu ia dar um 'boxe' nele", comentou o cantor, que logo foi repreendido pelos colegas.

Wanessa diz sentir ‘medo’ de Davi

Davi também foi tema de uma conversa entre Wanessa, Yasmin, MC Bin Laden, Vinicius e Lucas Henrique. A modelo comentou que o motorista de aplicativo "sempre perde a linha" nos atritos e a cantora respondeu: "Essa forma de ele falar cria em certas pessoas um medo de enfrentar ele. [...] Eu tenho medo de falar com gente assim".

Yasmin ainda disse que aprendeu a "gritar mais alto" em antigos relacionamentos. Mais tarde, Davi se desculpou com as sisters e Wanessa também falou sobre o assunto com o brother. "Eu, se tiver alguma coisa para falar com você, eu tenho medo de falar com você. Real. E eu não vou falar, porque eu não consigo falar com alguém que grite comigo daquele jeito", afirmou.

Davi x Vinicius

Davi protagonizou um atrito com Vinicius. Na ocasião, ele chegou a chamar o atleta de "cobra". A briga aconteceu após o brother escolher o motorista de aplicativo como alguém que merecia estar em seu lugar no paredão. Vinicius usou a justificativa de o colega supostamente ter dito que Camarotes não mereciam ganhar o reality.

Davi distribui desculpas

Davi resolveu se desculpar com Wanessa, Yasmin, MC Bin Laden, Lucas Henrique e Vinicius pela forma como se expressou durante o Sincerão. Durante a dinâmica, brothers citaram as mesas feitas nas refeições pelo brother e alegaram que há desperdício de comida.

MC Bin Laden resolveu dar um conselho ao motorista de aplicativo sobre o assunto. "Você não tem obrigação de cozinhar. [...] Você falou: ‘Eu já acordo pensando no que a galera vai comer’. Você não é pai de ninguém e todo mundo aqui já é 'marmanjo' para se virar", declarou.