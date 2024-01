No 'BBB 24', Rodriguinho sugere que Isabelle estaria seduzindo Vinicius para ter vantagem

Mais uma conversa entre os homens no BBB 24 sobre uma sister repercutiu negativamente nas redes sociais. Nesta segunda-feira, 22, Rodriguinho sugeriu que Isabelle estaria seduzindo Vinicius para obter vantagens na competição.

Na academia, o atleta conversava com o cantor, Juninho, Luigi e MC Bin Laden. O funqueiro orientou que o colega tivesse cuidado com a "paixão" que tem por ela. Então, Juninho disparou: tem que tomar muito cuidado para ela não te usar no jogo. A gente sabe que às vezes as coisas funcionam por esse caminho. Ela vai utilizar isso se for necessário". Em seguida, Rodriguinho disse: "cuidado com o golpe de xereca". "Às vezes ela não está nem nessa intenção de fazer maldade", defendeu Bin Laden.

Nas redes sociais, o perfil de Isabelle repudiou as falas dos brothers.

"Infelizmente, a discriminação e a redução das mulheres apenas ao ato sexual ainda persistem como uma preocupante realidade nos dias atuais (...) Diante do jogo limpo e da integridade que Isabelle tem demonstrado, não toleraremos que ela seja diminuída e reduzida a um 'golpe de xereca' por um homem a quem ela já deixou claro não despertar interesse", publicou a equipe da sister.

Nas redes sociais, os perfis dos brothers envolvidos na conversa não se pronunciaram sobre o assunto. A reportagem entrou em contato com as equipes de Rodriguinho e Juninho, mas não teve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.