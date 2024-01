Equipe de Luigi se pronuncia após fala racista no BBB 24: 'Isso não é um pedido de desculpas'

A equipe de Lucas Luigi, participante do Big Brother Brasil 24, se pronunciou na conta do Instagram do brother, após o dançarino voltar a usar o termo "macaca", uma expressão ofensiva para pessoas negras, durante uma conversa com outros confinados no quarto do líder. Além de Yasmin Brunet, que demonstrou surpresa com a colocação do colega de confinamento, aqui fora, os comentários geraram revolta na web.

No post , os administradores das redes sociais do dançarino ressaltaram que a mensagem "Não é um pedido de desculpas" e falaram sobre as qualidades do brother: "Sendo compreensivo, engraçado, acolhedor, afetuoso e humano, qualidades que são distanciadas da imagem de um homem preto. O racismo é tão complexo que faz com que os racistas sejam os primeiros a apontarem as falhas e contradições de uma pessoa negra: nada mais racista do que evidenciar as falhas e apagar as qualidades de uma pessoa negra".

O pronunciamento também ressaltou mulheres negras: "Destacamos nossa profunda admiração e respeito por todas as mulheres negras deste país".

Essa não é a primeira vez que Luigi usa o termo 'macaca' na casa mais vigiada do Brasil. No entanto, foi a primeira vez em que sua equipe se pronunciou.

Entenda o caso

O dançarino Lucas Luigi, do BBB 24, voltou a usar o termo "macaca", uma expressão ofensiva para pessoas negras, durante uma conversa com os brothers no quarto do líder. Yasmin Brunet demonstrou surpresa com a colocação do colega de confinamento. Veja abaixo.

Luigi usou o termo para responder um comentário de Vinicius Rodrigues. "Ele me deu cobra só porque falei que não gosto de loira", disse o atleta ao falar sobre a dinâmica de emojis na casa.

O dançarino se referiu a Vinicius. "Ele gosta de macaca", disse. Surpresa, Yasmin respondeu. "Quê?", falou ela. "Macaca não, ele gosta de preta, pretona", completou Luigi, tentando corrigir.

Mais tarde, Yasmin desabafou sobre o termo com Wanessa Camargo. "Luigi é sem noção, cara. Não é possível que ele não saia, te juro. (...) Não quero nem repetir [o que ele falou], mas é uma pena porque gosto muito dele e não entendo por que ele fala essas paradas. ( ) Ele usou o mesmo termo de novo pra falar da Leidy, cara".

Na web, o brother foi criticado. "Esse Luigi de novo usando o termo macaca para se referir a uma mulher preta, não dá mais", disse uma usuária no X. "Eu tento simpatizar com o Luigi em respeito a todos os meus amigos que são amigos dele, mas é a segunda vez que esse mano chama mulher preta de macaca em rede nacional", falou outra pessoa.

Termo racista

Antes, Luigi também chamou Leidy Elin de "macaca". Na época, a sister o chamou para uma conversa e o repreendeu. "É uma palavra muito pesada. Dois pretos, pobres e favelados. Não precisava nem estar falando isso com você", disse ela.

"Estava acostumado, realmente, no meio dos moleques é isso. Foi no automático, por isso te pedi desculpas. Não era para ter falado", respondeu Luigi.