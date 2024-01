David Gail: causa da morte do ator de 'Barrados no Baile' é revelada

A causa da morte do ator David Gail foi revelada nesta segunda, 22. De acordo com os familiares, o ator de Barrados no Baile faleceu em decorrência de uma parada cardíaca súbita.

David Gail morreu aos 58 anos de idade. Ele foi encontrado inconsciente pela equipe de emergência, que tentou reanimá-lo. Segundo o site E!, Gail foi submetido a aparelhos vitais dias antes de ter a morte declarada no dia 16 de janeiro. O anúncio foi feito no Instagram de sua irmã, Katie, no sábado, 20.

Gail ficou conhecido por seu trabalho em séries como Port Charles (1997), spin-off de General Hospital em que viveu o médico Joe Scanlon, e Barrados no Baile (1990) [conhecida como Beverly Hills 90210, na versão original], em que interpretou Stuart Carson.