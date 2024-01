BBB 24: Yasmin Brunet sugere desistir do reality show

Yasmin Brunet, participante do BBB 24, sugeriu que pensa em desistir do reality show. Na madrugada desta terça-feira, 23, após o Sincerão, dinâmica que coloca os emparedados para discutirem as relações na casa, ela desabafou com Wanessa Camargo sobre o programa e lamentou por ter que se explicar por algo que, para ela, "é óbvio".

"Não vou falar mais nada para ninguém, vou ser a planta que querem que eu seja. Vou ser a planta mais planta que já teve aqui. Melhor dormir mesmo", disse a modelo.

Yasmin sente que precisa fazer um personagem para estar no BBB. "Você não pode demonstrar suas fragilidades. Se você demonstrar que é humana, que você se apegou as pessoas em pouco tempo e não quer que ninguém saia, e não quer votar nas pessoas, seu lado humano é usado contra você", completou.

Depois, a modelo voltou a desabafar e cogitou a desistência do reality. "Eu não sei se vou aguentar, real. Não sei se estou a fim de aguentar", finalizou.