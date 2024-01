Amiga de Vanessa Lopes revela como a famosa está após desistir do BBB 24

Para a amiga, apertar o botão foi a melhor decisão de Vanessa Lopes. Ela também explicou que a tiktoker está bem, ao lado da família e tem recebido os cuidados necessários.

Priscila Caliari reforçou a importância de cuidar da saúde mental: "Fica aí de alerta para a gente cuidar da nossa 'cabecinha' e ter cuidado com a do outro, porque o que você diz afeta, e muito, o psicológico do outro, a vida do outro". A influenciadora ainda comentou que, antes do reality, Vanessa já recebia "ataques em massa" e era alvo de notícias falsas, que geravam "ondas de ódio".

Desistência do BBB 24

Na sexta-feira (19), Vanessa Lopes apertou o botão e desistiu. A sister estava conversando com os brothers na sala, quando optou pela desistência.

Antes, a sister estava questionando a sua participação no reality em um papo com Nizam. "E se eu apertar? As pessoas que estavam do meu lado estão achando que eu tô contando da minha vida para pilhar porque acham que eu sou a úncia que vou ganhar".

Na sequência, Vanessa foi até o botão de desistência, mas foi impedida por Nizam. "Não, por favor, não", disse Nizam. "Me deixa, por favor, me deixa", disse Vanessa.