Nizam é o quarto eliminado do 'BBB 24'; veja o porcentual dos votos

A quarta eliminação do BBB 24 aconteceu na noite deste domingo, 21. Giovanna Pitel, Nizam e Raquele disputavam o paredão. Nizam foi o eliminado, após receber 17,14% dos votos para permanecer no reality. Pitel e Raquele receberam, respectivamente, 37,49% e 45,37% dos votos do público para permanecerem no jogo.

"Você consegue se ver aí dentro? Você consegue se enxergar aí dentro? Você conseguiria descrever com precisão sua participação aí dentro? Em outros tempos, participantes com o seu perfil já foram longe. Agora, tivemos um paredão com troca de posições... e a gente pode dizer que tudo começou no espelho. Quem sai hoje é você, Nizam", disse o apresentador Tadeu Schmidt durante discurso de eliminação.

Como foi a formação do paredão?

O quarto paredão do Big Brother Brasil 24 foi formado na noite da sexta-feira, 19. Os escolhidos da vez para disputar a berlinda foram Giovanna Pitel, Nizam e Raquele.

A formação do paredão começou com os anjos da semana, Lucas Luigi e Lucas Henrique, imunizando MC Bin Laden. Em seguida, o líder da semana, Matteus, precisou escolher um das quatro pessoas que ele havia colocado na mira do líder. Entre eles, o brother optou por indicar Pitel pela falta de afinidade com a Sister.

Na votação do confessionário, os brothers precisaram votar duas vezes. Seguindo a dinâmica da semana, as duas pessoas mais votadas iriam para a berlinda nesta semana. Nizam foi mais votado com sete votos. No entanto, houve um empate triplo entre Davi, Raquele e Vinícius, cada um com cinco votos. O líder gaúcho Matteus fez o desempate e optou por indicar Raquele ao paredão.

Relembre quem foram os eliminados do BBB 24 até agora:

- Maycon

- Thalyta

- Pizane

- Nizan