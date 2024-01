Irmã de Nizam critica Thais Fersoza e defende eliminado mais recente do 'BBB 24'

Após ser o menos votado para permanecer no Big Brother Brasil 24, Nizam participou do Bate-Papo BBB na madrugada deste domingo, 21. A entrevista, porém, chamou a atenção nas redes sociais durante a participação da irmã do ex-brother, Hanna Lins, que criticou a apresentadora Thais Fersoza por um comentário feito no programa. Logo após o caso, a apresentadora se desculpou com o eliminado.

Pouco antes da participação da irmã, Nizam se desculpou com Thais pelos comentários considerados machistas feitos por ele no reality. A passagem do ex-brother pela casa foi criticada por posturas que o executivo teve com Alane e falas em uma conversa com Rodriguinho sobre o corpo de Yasmin Brunet.

"É muito doloroso, mas é muito importante para mim o que vocês me mostraram", comentou o eliminado depois de assistir às cenas. "Eu vou aceitar as consequências do que eu falei. [...] A responsabilidade é só minha e de mais ninguém. Eu te peço desculpas, do fundo do meu coração."

Thais elogiou o brother por reconhecer o erro. Em seguida, Hanna fez uma participação ao vivo e defendeu o irmão. Na ocasião, ela citou um comentário feito pela apresentadora sobre um tique do executivo.

"Isso é uma coisa estrutural. A gente precisa que as pessoas apontem os nossos erros", iniciou a irmã, que emocionou Nizam com a conversa. "Por exemplo, a Thais, na hora que estava te anunciando, ela 'puxou' o seu tique e ela 'tirou sarro' do seu tique. Onde isso faz ela melhor do que você? [...] Ela apontou uma falha em você do mesmo jeito que você apontou uma falha em outra pessoa."

Hanna fez referência ao momento em que Thais apresentou o ex-brother no programa. Na ocasião, ela e Ed Gama relembravam momentos do eliminado no reality. Em determinado trecho, a apresentadora citou um nervosismo do executivo e fez uma imitação.

Logo após a fala da irmã de Nizam, Thais usou um momento do programa para se desculpar com o ex-brother. "Antes de você entrar, a gente sempre faz uma brincadeira com coisas que aconteceram na casa. Se te ofendeu, desculpa. Era uma brincadeira que a gente faz com todos", declarou a apresentadora.