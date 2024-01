Ator de '50 Tons de Cinza' foi internado após contato com lagartas tóxicas em Portugal

Jamie Dornan, ator do filme 50 Tons de Cinza, foi internado após ter contato com lagartas tóxicas em Portugal. O amigo do artista, Gordon Smart, apresentador do The Good, The Bad and The Unexpected, da BBC, abriu o programa contando sobre o incidente em um campo de golfe em 2023.

O ator e o apresentador passaram mal depois de uma noite bebendo com amigos. Com uma sensação de formigamento na mão e no braço, Smart achou que estivesse tendo um ataque cardíaco após o alto consumo de bebida alcoólica. Ele foi levado ao hospital, onde encontrou Jamie Dornan na mesma situação.

"Um dos outros rapazes com quem eu estava passou em uma cama de hospital com os médicos gritando as mesmas perguntas para ele. E eu pensei: ‘Isso não é um bom sinal de que ele esteja no mesmo estado que eu’", lembrou.

O ator teve as mesmas sensações que Smart: braço e perna dormentes. "Quando saiu do hospital, os paramédicos pediram uma selfie para ele, que é realmente o que você quer quando está recebendo alta", ironizou o apresentador.

Uma semana depois, um médico telefonou para Smart. Segundo o profissional, os sintomas de ambos poderiam ser causados pelo contato com uma lagarta tóxica. "Há lagartas nos campos de golfe do sul de Portugal que matam cães e provocam ataques cardíacos em homens na faixa dos 40 anos", comentou.

Smart contou que ele e Dornam tiveram contato com algumas lagartas quando estavam no campo de golfe. "Tivemos muita sorte de sair daquelas com vida", finalizou.