Homem é preso em frente ao apartamento de Taylor Swift após suposta tentativa de invasão

Um homem foi preso em frente ao apartamento da cantora Taylor Swift em Nova York, nos Estados Unidos, neste sábado, 20. Um representante do Departamento de Polícia da cidade informou ao site Page Six que eles receberam uma denúncia sobre uma "pessoa desordeira" no local.

"Ao chegar, [a polícia] foi informada de que o indivíduo tentou abrir uma porta de um prédio", disse. Apesar das autoridades não terem confirmado se o prédio que o homem tentou entrar era o da artista, testemunhas oculares disseram ao veículo que o viram na porta do local.

"Eu o vi pela primeira vez por volta de 13h [no horário local] - ele foi até a porta de Taylor. Não tenho certeza se ele bateu ou tocou a campainha", disse uma pessoa. Uma segunda fonte disse ao site que já viu o homem "à espreita" há mais de um mês.

Ele teria "dormido na varanda, fumado constantemente, gritado e, de modo geral, deixado todos desconfortáveis". Uma vizinha da cantora relatou que o homem chegou a dizer que queria ver a cantora. "Ele até tinha flores em um determinado momento", disse.

A polícia de Nova York também informou ao jornal The Daily Mail que o homem, que aparenta ter entre 20 e 30 anos, foi levado sob custódia com base em um mandado ativo por não responder a uma intimação de 2017.

Esta não é a primeira vez que Taylor Swift é vítima de um suposto stalker. Em 2018, um jovem de 22 anos chegou a invadir o apartamento da cantora quando ela não estava em casa. A polícia o encontrou dormindo e ele foi preso, acusado de perseguição, roubo, dano criminoso e invasão de propriedade.