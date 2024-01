BBB 24: Mc Bin Laden pede desculpas para Vanessa Lopes em confessionário

No início da tarde deste sábado, 20, Mc Bin Laden mandou um recado para Vanessa Lopes no confessionário do Big Brother Brasil 24. Na tarde de sexta, 19, a influenciadora apertou o botão de desistência do reality.

"Torço muito por você, tá, Vanessa? Que você seja feliz, esteja bem, cuide do seu pessoal, me desculpe por alguma coisa", disse o funkeiro.