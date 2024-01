'BBB 24' tem madrugada com crise de choro, desconfiança e ameaça de desistência; leia o resumo

A madrugada desta quarta-feira, 17, provocou reflexões entre os participantes do Big Brother Brasil. Quem saiu do BBB 24 foi Pizane em um paredão contra Davi e Beatriz, o que provocou crises entre os seus aliados. Logo após o resultado, Nizam teve uma crise de choro e teorias sobre um possível "cancelamento" do brother fora da casa começaram a surgir.

Durante o discurso da eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt citou uma "falta de posicionamento" de Pizane. O tema respingou na casa e Yasmin começou a desconfiar sobre assuntos que preocupavam o eliminado.

A noite também não foi fácil para Vanessa Lopes, que chorou por "não estar entendendo nada" do jogo e refletiu sobre desistir do reality.

Veja o resumo da madrugada do BBB 24

Crise de choro

Nizam sentiu a eliminação de Pizane. Na verdade, até seus aliados sentiram e ameaçaram se afastar do brother. Enquanto o executivo imagina que a imagem do grupo todo não esteja boa, os amigos desconfiam que apenas ele está "cancelado" fora da casa.

Em conversa com Nizam, Rodriguinho foi direto no assunto. "Você falou para mim: 'agora vai cair todo mundo do nosso grupo'. Eu não acredito nisso. Mas, se eu for pensar dessa forma, você é o próximo", refletiu o cantor.

Discurso de eliminação

Durante o discurso de eliminação, Tadeu Schmidt citou uma "falta de posicionamento" de Pizane. "Posicionamento pode ser a qualquer momento. Sobretudo quando o destino implora que você mostre o que você pensa, defenda as suas ideias. A oportunidade passou na sua frente e você não viu", declarou o apresentador.

Desconfiança

O tema respingou na casa e Yasmin Brunet começou a refletir sobre uma conversa que preocupava o ex-brother. Pizane chegou a citar comentários machistas feitos entre os aliados, mas não disse que Yasmin era o tema. Na ocasião, Rodriguinho e Nizam falaram sobre o corpo da modelo.

A modelo relembrou o assunto e começou a teorizar sobre o que pode ter sido dito entre os brothers. "Ele estava muito 'noiado'. Ele falou umas duas vezes para mim e para a Fernanda: 'estou com muito medo do que foi dito naquele quarto, porque eu deveria ter me posicionado e eu só levantei e falei que estava indo dormir'", contou ela, que disse que os participantes não querem revelar o conteúdo da conversa.

Vanessa reflete sobre desistir

Vanessa também entrou em crise depois da eliminação de Pizane e chorou, afirmando que "não está entendendo nada" do jogo. Sozinha durante a madrugada, ela conversou com si mesma e refletiu sobre a pressão do reality. "Eu não aguento não, de verdade. É muita informação para a minha cabeça. Onde eu vim me meter? De verdade, gente", disse a influenciadora, que, em determinado momento, ficou encarando o botão da desistência.