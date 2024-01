Foto de Xororó com Tom Cavalcanti confunde filha do Chitãozinho: 'Achei que fosse meu pai'

Xororó se encontrou com Tom Cavalcanti em viagem de férias para Orlando e aproveitou para tirar uma foto com o humorista. O que ele talvez não esperasse é que a imagem fosse causar confusão entre os fãs e até entre a família do cantor, já que o humorista estava caracterizado como seu personagem "Chitom Cavalcanti", em alusão à dupla sertaneja. Em foto publicada nesta segunda, 15, até sua sobrinha, Aline Lima, filha de Chitãozinho, ficou sem entender. "Achei que fosse meu pai", comentou.

Nos comentários, outras pessoas se divertiram com a semelhança. Por exemplo, o ex-genro de Xororó, Lucas Lima, também comentou: "Tom, obrigado por esse presente!". Outro fã zombou: "Chitão, você cresceu?".

Um vídeo publicado por Tom Cavalcanti também divertiu os seguidores. Nele, Xororó pede para "Chitom" cantar uma música e ele se esquiva, dizendo que está muito frio em Los Angeles. Celso Portiolli se divertiu: "Separados no nascimento!", escreveu.

Eles postaram juntos em outra publicação de Tom, desta vez, com a família de Xororó. E aí que a confusão foi completa: era difícil distinguir na foto quem é Tom, Xororó, Sandy e Noeli, mulher de Xororó. "Peraí, quem é mãe e quem é a filha?", questionou uma seguidora.