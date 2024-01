Bruna Marquezine se torna cidadã italiana e mostra passaporte nas redes sociais

Bruna Marquezine compartilhou, em seu Instagram, uma foto de seu passaporte italiano. A atriz ainda escreveu na segunda-feira, 15: "Siri, toca 'Per Amore' na voz de Susana Vieira". Em 2010, Susana Vieira lançou Brasil EnCena, CD com uma das faixas sendo Per Amore, música sucesso da novela Por Amor, na voz de Zizi Possi. A atriz cantou a canção ao vivo no Domingão do Faustão para divulgar o disco e recentemente o momento viralizou nas redes sociais.

Bruna está despontando em sua carreira internacional. Com o passaporte, a atriz passa a ser considerada cidadã europeia e consegue viajar para os Estados Unidos sem a necessidade de visto. Ela também pode morar e trabalhar em países que pertencem à União Europeia.

No que pode ser considerado o auge de sua carreira, Bruna estreou em sua primeira produção de Hollywood ano passado, quando participou de Besouro Azul. O filme conta a história de Jaime Reyes, um adolescente que ganha superpoderes após um escaravelho se prender à sua coluna.