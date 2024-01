Maycon nega capacitismo após sair do BBB 24: 'Há um abismo entre o que falo e o que entendem'

Maycon foi o primeiro eliminado do Big Brother Brasil 24, na noite desta quinta-feira, 11. O cozinheiro foi o menos votado para permanecer no reality, recebendo 8,46% dos votos. Ele inaugurou a temporada do Café com o Eliminado, no Mais Você, que, nesta sexta-feira, 12, foi apresentado por Talitha Morete e Fabricio Battaglini. "Meu sonho não morreu, meu sonho foi vivido na totalidade", declarou o cozinheiro logo no início do programa.

Durante a participação, o ex-brother citou alguns colegas que não gostou "de cara", como Davi, afirmando que o motorista de aplicativo mal "trocou olhares" com ele. Maycon também contou que pediu para que alguns participantes não o abraçassem na saída para que "não jogassem com a sua dor".

O cozinheiro negou que tinha rivais no programa, mas "futuros amigos". "Eu tinha 24 possibilidades de amizades lá dentro", disse.

Maycon ainda foi criticado por capacitismo durante a primeira Prova do Líder do reality ao sugerir apelidar Vinicius de "cotinho". O cozinheiro defendeu que a iniciativa do apelido veio do próprio atleta.

"Ele mesmo se 'zoa' muito. [...] Eu e o Vini estávamos muito entrelaçados no 'game', era a minha grande parceria de jogo", afirmou. "Entre o que eu falo e as pessoas entendem, existe um abismo, um oceano."

O ex-brother se emocionou ao falar sobre estar na fila para adotar um filho com a mulher, Franciane, com quem é casado há 15 anos. Franciane também fez uma participação no Mais Você e disse estar orgulhosa da trajetória do marido.

A mulher contou ter ficado decepcionada com um "punzinho" que Maycon teria soltado durante a primeira prova pela liderança e também o defendeu das acusações de capacitismo. "Eu sei que o que ele falou do Vinicius não foi com a intenção de machucar, de ofender", comentou.

Maycon afirmou que seu maior arrependimento no BBB foi "não polir as palavras". Ele também declarou que, se pudesse escolher participantes para o Paredão, escolheria Davi e MC Bin Laden.