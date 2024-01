Anthony Hopkins é comparado a Jô Soares após postar vídeo caracterizado de Freud

Os usuários da web compararam Anthony Hopkins com Jô Soares após o ator britânico se caracterizar como o psicanalista e pensador Sigmund Freud, conhecido como o "pai da psicanálise".

O artista compartilhou um vídeo no qual aparecia repassando as falas do filme Freud’s Last Session. "Esquisito como a vida imita a arte. Isso despertou um desejo profundo de voltar para casa", escreveu Hopkins no X, antigo Twitter.

Nos comentários, fãs compararam o artista com o brasileiro. "Por um segundo, pensei que fosse Jô Soares", escreveu uma pessoa. "Simplesmente Anthony Hopkins em sua fase Jô Soares", falou outra. "Tá igual ao Jô, Toninho", brincou uma terceira.

Ainda, teve quem só compartilhou a vinheta de abertura do Programa do Jô.