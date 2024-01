Patricia Pillar comemora a chegada dos 60 anos: Aproveitar cada momento da vida

A atriz e diretora Patricia Pillar chegou aos 60 anos nesta quinta-feira, 11 de janeiro. Para marcar a data, Patricia fez uma postagem em seu Instagram em que reflete sobre a chegada da nova idade.

"Agora, mais do que nunca, eu quero aproveitar cada momento da vida! E viver, para mim, é me deixar levar pelas surpresas e pelo mistério (e mistério sempre há de pintar por aí)", escreveu a atriz, fazendo um citação da canção Esotérico, de Gilberto Gil.

Aliás, Patrícia, que também é ligada à música - ela dirigiu um documentário sobre o cantor Waldick Soriano - agradeceu a grandes nomes da música brasileira pelo o que ela chamou de "inspiração". Na lista dos reverenciados pela atriz estão Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Gal Costa, Tom Jobim, Milton Nascimento, Rita Lee e Roberto de Carvalho.

Patrícia fez questão de agradecer quem a acompanha. "Sou grata demais pelo meu caminho até aqui, por tanta gente que conheci, por tantos amigos que fiz, por minha família amorosa, pelos lugares que andei, pelos personagens que me ensinaram".

Por fim, a atriz pediu que a nova década de vida venha com "muita saúde, discernimento e paz". Em 2002, Patricia enfrentou um tipo raro de câncer de mama.

Uma das atrizes mais prestigiadas de sua geração, Patricia estreou na TV em 1985, na novela Roque Santeiro, depois de ser um dos destaques do filme Para Viver um Grande Amor, do diretor Miguel Faria Jr. Na TV Globo, atuou ainda em novelas como Sinhá Moça, Rainha da Sucata, Renascer, Salomé, O Rei do Gado, Lado a Lado e O Rebu, além de séries e minisséries.

No cinema, esteve em filmes de sucesso como O Quatrilho, Menino Maluquinho - O Filme e Zuzu Angel.