Oscar homenageia Mel Brooks e Angela Basset com prêmios especiais

Anteriormente, a cerimônia fazia parte da transmissão do Oscar, mas mudou para um evento em separado em 2009, para que mais personalidades pudessem ser premiadas e falar sem restrições de tempo nos discursos. A noite produziu risos e lágrimas, nos momentos de premiação aos homenageados e durante a lembrança de perdas recentes do meio artístico.

Matthew Broderick e Nathan Lane fizeram serenata para Brooks com um medley, convidando a multidão a participar de Springtime for Hitler. Em outro momento, Regina King brindou sua parceira em Boyz'N the Hood por ser "excelência na forma humana". Glenn Close agradeceu a Littleton por fazê-la parecer uma "dançarina muito boa" em The Big Chill.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.