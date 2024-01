BBB 24: redes dos famosos confirmados variam de 17 seguidores a 30 milhões

Wanessa Camargo, Yasmin Brunet, MC Bin Laden, Rodriguinho, Vanessa Lopes e Vinicius Rodrigues têm redes sociais como Instagram, TikTok, Twitter (X), Facebook e YouTube e uma grande variedade no número de seguidores entre eles.

Vanessa Lopes, por exemplo, apesar de talvez não ser tão conhecida do grande público, tem a maior quantidade de seguidores disparado entre os participantes: somente em seu TikTok, são mais de 30 milhões, conforme números colhidos na tarde deste sábado.