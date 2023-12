Tom Wilkinson, ator de 'Batman Begins' e 'Missão Impossível', morre aos 75 anos

O ator Tom Wilkinson, de Missão Impossível e Ou Tudo ou Nada, morreu aos 75 anos. A informação foi confirmada pelo agente do britânico ao site Deadline neste sábado, 30. A causa da morte ainda não foi confirmada.

Conhecido no Brasil por ter vivido o personagem Carmine Falcone de Batman Begins, além dos filmes Shakespeare Apaixonado, O Grande Hotel Budapeste, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, O Exorcismo de Emily Rose - entre outros 130 projetos no cinema e na TV - o ator era um dos artistas britânicos mais admirados em Hollywood. Ele recebeu o prêmio Bafta de Melhor Ator Coadjuvante por Ou Tudo ou Nada, e foi indicado ao Oscar pelo mesmo filme. Também recebeu indicações por seu papel em Entre Quatro Paredes.

"É com grande tristeza que a família de Tom Wilkinson anuncia que ele morreu repentinamente em casa no dia 30 de dezembro", diz o comunicado divulgado pelo agente do artista. "Sua esposa e a família estavam com ele. A família pede privacidade neste momento."

Tom Wilkinson nasceu em Leeds, no norte da Inglaterra, em 1948. Ele deixa esposa e duas filhas.

Durante coletiva de imprensa pelo filme O Exótico Hotel Marigold, em 2012, Wilkinson falou sobre envelhecer: "Não há como se preparar para uma velhice como a que imaginávamos quando crianças porque o seu cérebro continua o mesmo dos 25, 27 anos", comentou Wilkinson. "Claro que quando a gente se olha no espelho percebe: ‘Oh, meu Deus, você não tem mais 27 anos... Mas aqui em cima (apontando a cabeça), eu não tenho restrições.’"