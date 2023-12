Alexandre Pires cancela show em cruzeiro após pessoa cair no mar

O show de Alexandre Pires no cruzeiro MSC Preziosa, que aconteceria na madrugada deste sábado, 30, foi cancelado após uma pessoa ter caído no mar. A informação foi divulgada, em nota, pela equipe do cantor e publicada em seu Instagram. "Ainda não havíamos subido ao palco quando esse fato trágico aconteceu", diz o comunicado.

Ainda não há informações oficiais sobre a vítima.

Ainda segundo a nota, o incidente ocorreu por volta de 0h30, na varanda da cabine onde a pessoa estava. O show de Alexandre Pires aconteceria à 1h.

"Nossa missão é levar alegria e promover a cultura por meio da música, o que não seria possível em razão do ocorrido. Peço desculpas aos fãs pelo cancelamento e a compreensão de todos com a decisão tomada por nós", diz o texto.

Alexandre Pires se apresentaria com Seu Jorge no projeto Irmãos. A turnê venceu o Prêmio Multishow de apresentação do ano.

Além de Alexandre Pires, a festa Réveillon em Alto Mar conta com shows de Wesley Safadão, Xande de Pilares, Os Paralamas do Sucesso, Léo Santana e Durval Lelys.